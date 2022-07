Temporali in arrivo, allerta gialla sulla Calabria

meteo

ROMA In arrivo diffusi e intensi temporali sull’Italia. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile, parlando di allerta “arancione” in Molise e Puglia e “gialla” in Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania e Lazio per la giornata di venerdì. Una perturbazione di origine nordeuropea tende ad avvicinarsi all’area balcanica, dove apporterà correnti fresche settentrionali sull’Adriatico prima e sullo Ionio poi, con una rapida e significativa intensificazione della ventilazione a tutte le quote e che determinerà lo sviluppo di temporali, anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.