L’Orodicalabria incontra il vicepresidente Fitto a Bruxelles

“Right to Stay”

BRUXELLES Si è tenuto a Bruxelles l’avvio della strategia europea “Right to Stay”, promossa dalla Commissione Europea. Un passaggio decisivo che mette al centro il futuro dei territori e delle comunità troppo spesso marginalizzate.

«Il diritto a restare nella propria terra rappresenta una sfida cruciale per la Calabria, che da anni affronta spopolamento e fuga dei giovani» dichiara il presidente de l’Orodicalabria. «Garantire questa scelta significa investire in infrastrutture, servizi, lavoro e innovazione: trasformare le aree interne da luoghi di partenza obbligata a luoghi di opportunità».

«Come presidente de l’Orodicalabria, seguo con grande attenzione questo percorso europeo che riconosce dignità ai territori e vuole costruire uno sviluppo più equilibrato e sostenibile».

All’evento sono stati presenti, per l’Orodicalabria, Francesco Verderami, direttore scientifico e anima programmatica dell’associazione, e l’avvocato Lino Iuliano, segretario.

Ha partecipato anche il prof. Gianluigi Greco, Rettore dell’Università della Calabria.

La delegazione ha incontrato insieme il Vicepresidente della Commissione UE Raffaele Fitto per un confronto diretto sul ruolo della Calabria nella nuova strategia europea.

«Un ringraziamento va al Vicepresidente Fitto per l’invito e per l’impegno su un tema strategico per il futuro delle nostre comunità» conclude il presidente de l’Orodicalabria. «Serve continuare a lavorare insieme, istituzioni e territori, perché la Calabria possa essere protagonista di questa nuova stagione europea. Restare deve diventare una possibilità concreata».

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