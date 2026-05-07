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Decreto Ponte, la Camera approva: è legge con 160 sì
110 i contrari e 7 gli astenuti
Pubblicato il: 07/05/2026 – 11:26
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ROMA L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, («le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni») che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l’attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell’iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
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