Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’opera

Decreto Ponte, la Camera approva: è legge con 160 sì

110 i contrari e 7 gli astenuti

Pubblicato il: 07/05/2026 – 11:26
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Decreto Ponte, la Camera approva: è legge con 160 sì

ROMA L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, («le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni») che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l’attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell’iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
decreto ponte
decreto ponte è legge
PONTE SULLO STRETTO
Top
via definitivo decreto ponte
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x