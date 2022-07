Bronzi50, Vittorio Sgarbi: «Un anno importante per il mondo» – VIDEO

il commento

Arrivano i complimenti di Vittorio Sgarbi alla Calabria per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. In un video il critico d’arte e politico elogia il lavoro del presidente e della vicepresidente della Regione: «A Roberto Occhiuto e a Giusi Princi faccio i miei complimenti per aver ritenuto importante che nel compito della valorizzazione della Regione non si potessero ignorare i Bronzi di Riace nel cinquantesimo della loro scoperta». «È un anno importante per il mondo. Tutto quello che potranno fare per dare un ulteriore slancio alla Calabria attraverso i Bronzi è sicuramente importante e merita la mia attenzione e quella di quanti in questi anni hanno visto questi assoluti capolavori del nostro tempo, perché sono vivi davanti a noi».