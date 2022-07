Focolaio Covid in 4 reparti all’Annunziata di Cosenza: Ao sospende visite

La comunicazione

COSENZA «A causa di un cluster Covid verificatosi nei reparti di Medicina Valentini, Nefrologia, Gastroenterologia e Medicina d’Urgenza, dove sono risultati positivi sia alcuni pazienti sia personale sanitario, sono sospese le visite dei parenti fino al 30 luglio». Lo comunica l’Azienda ospedaliera “Annunziata” di Cosenza.

«La comunicazione ai familiari – rende noto il comunicato – avverrà per telefono e le modalità di assistenza ai degenti, quali il cambio biancheria, seguirà l’iter messo in atto durante i lock down, ovvero lasciando e ritirando la biancheria presso il punto vigilanza. I familiari dei pazienti ricoverati nei suddetti reparti, non in grado di fornire personalmente notizie ai congiunti, potranno telefonare ai seguenti numeri: Medicina Valentini tel. 0984.681336 o 681401 dalle ore 12 alle 14; Nefrologia tel. 0984.681504 dalle ore 12 alle 14; Gastroenterologia tel. 0984.681308 o 681353 dalle ore 13 alle 14 e dalle ore 18 alle 19; Medicina d’Urgenza tel.0984.681389 dalle ore 12 alle 14».

«Stante la recrudescenza di contagi Covid – avverte la nota –, la Direzione aziendale, costretta ad assumere tale misura, si impegna a revocare il blocco delle visite non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno e confida nella collaborazione dei cittadini, invitando utenti e i visitatori ammessi negli altri reparti ad: utilizzare tutte le misure di contenimento del contagio (mascherine Ffp2, gel disinfettante per le mani, distanze di sicurezza, ecc. ecc); rispettare l’orario di visita; si rammenta inoltre che è consentita la visita di un familiare per paziente; sostare nelle aree comuni dell’Ospedale il più breve tempo possibile; recarsi negli ambulatori delle visite specialistiche osservando rigorosamente l’orario programmato, anche al fine di evitare si esporsi inutilmente e rischiosamente alle alte temperature di questi giorni».

«A causa di lavori di ristrutturazione programmati – prosegue l’Azienda ospedaliera –, che interessano l’area dell’Ufficio ticket, l’accesso a tale Ufficio avviene da via Zara/Pronto Soccorso. Scusandoci per i disagi causati all’utenza, ricondiamo che il Cup Ticket è aperto dalle ore 8 alle 13.45 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.45».

«Rammentiamo inoltre che – sottolinea l’Ao – la prenotazione e il relativo pagamento del ticket può essere effettuato anche: presso qualsiasi sportello front office dell’Asp della provincia di Cosenza; presso qualsiasi farmacia o parafarmacia; on line con il pagamento del ticket tramite pago Pa o tramite i due totem collocati: uno all’ingresso dell’ospedale (via Migliori) e uno presso la zona antistante il PS (via Zara). Gli esami di laboratorio, virologia e microbiologia e anatomia patologica, potranno essere prenotati solo allo sportello del Cup Annunziata. Alle prestazioni Alpi si può accedere oltre al call center, anche tramite un call center dedicato: 0984.709025 preselezione 2», conclude l’Ao.