Corigliano Rossano, sassata contro un bus navetta diretto in discoteca sulla Statale 106

CORIGLIANO ROSSANO Una “bravata” che poteva costare molto cara ma che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Poco dopo la mezzanotte di ieri, mano ignota ha tirato un sasso contro il parabrezza di un bus navetta diretto in una nota discoteca di Corigliano Rossano. L’autista ha sporto denuncia ai carabinieri del reparto territoriale che stanno indagando sul caso. Il fatto è accaduto lungo la Statale 106, all’altezza di contrada Fabrizio Grande, vicino al costruendo ospedale della Sibaritide. Non è dato sapere, al momento, se la pietra sia stata tirata da un’auto in transito o dal ciglio della strada. L’autista non sarebbe riuscito a fornire ulteriori dettagli ai militari dell’Arma. Si presume si sia trattata di una bravata che avrebbe potuto però avere effetti tragici considerando il traffico intenso del sabato sera tra Rossano e Corigliano, in una porzione di statale 106 interessata tra l’altro da lavori.

Serrati controlli a Schiavonea

Quella di ieri, è stata anche una serata-nottata di controlli a Schiavonea, uno dei fulcri della movida jonica. Doversi i posti di controllo su strada mentre il Comando per la tutela del lavoro e iNuclei antisofisticazione e sanità dei carabinieri hanno controllato alcune attività commerciali. Per buona parte della serata anche un elicottero ha sorvolato i cieli di Schiavonea. (lu.la.)