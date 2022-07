Operazione antidroga a Corigliano-Rossano: arrestato un 47enne

l’attività

CORIGLIANO-ROSSANO Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze di Corigliano-Rossano e di Mirto Crosia, posta in essere dai Carabinieri dal Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano (Cs), con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio, i Carabinieri della Stazione di Mirto Crosia e della dipendente Sezione Operativa hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne, con precedenti specifici nonché denunciato all’Autorità Giudiziaria e a quella Amministrativa altre sette giovani poiché trovati in possesso di piccole dosi di marijuana e hashish. Nel corso delle perquisizioni venivano scoperti due allacci abusivi alla rete elettrica Enel con conseguente denuncia a piede libero dei proprietari degli immobili.

L’attività

L’attività investigativa intrapresa dai militari operanti, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta posta in essere dall’arrestato, il quale, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di: 4 dosi termo sigillate di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di gr. 0,37; 1 involucro contenente gr. 5,66 di cocaina; 18 dosi termo sigillate di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di gr. 16,50; marijuana del peso complessivo di gr. 300 suddivise in numerose dosi; la somma di 120 euro in banconote di piccolo taglio; 3 bilancini di precisione; 2 coltelli da caccia; un revolver, a salve, calibro 380 e relativo munizionamento, oltre ad una cartuccia calibro 44 magnum; materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso il Carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.