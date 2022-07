Casali del Manco, in arrivo 450mila euro per il centro sportivo

Il finanziamento

CASALI DEL MANCO «Con riferimento all’avviso pubblicato sul portale della Regione Calabria in data 10 ottobre 2019, si comunica che con D.D.G. n. 7756 del 12.07.2022 e D.D.G. n. 7791 del 13.07.2022, sono state approvate le graduatorie definitive delle proposte progettuali presentate rispettivamente dai soggetti privati e dagli enti pubblici». Lo riporta una nota dell’amministrazione comunale di Casali del Manco che aggiunge: «Nel nostro caso risultiamo aggiudicatari di un finanziamento pari a 450 Mila Euro per il progetto di riqualificazione e di rifunzionalizzazione del campo sportivo di località Spezzano Piccolo».

«In questi anni – afferma Fernando De Donato, consigliere comunale con delega allo Sport, Traporti pubblici, Affari Legali e nonché capogruppo del Partito democratico – abbiamo parlato incessantemente di Sport e di diversificare l’offerta sportiva (calcio, pallavolo, tennis, padel, sport invernali, ciclismo, canottaggio, equitazione, trekking, pesca sportiva nei laghi e nei fiumi) sul nostro territorio comunale diventando ciò strumento d’eccellenza per progettare un sistema integrato di sviluppo volto alla promozione del territorio. In questa ottica entra a pieno titolo il nostro progetto di rifunzionalizzazione del campo sportivo di Spezzano Piccolo, proposta progettuale che oggi, finalmente, la Regione Calabria, dopo anni di attesa, ha premiato».

«La stessa Regione ha precisato – aggiunge – che sarà dato avvio alla stipula delle singole Convenzioni con gli Enti titolari degli interventi finanziabili. Il cronoprogramma prevede l’affidamento dei lavori entro la data del 31/12/2022. Questo è un’altro grande risultato raggiunto da parte del nostro ente, per questo voglio ringraziare i miei colleghi con i quali stiamo lavorando intensamente per costruire un percorso ambizioso per la comunità casalina».

«Un progetto mastodontico – conclude il consigliere De Donato – che rivoluzionerà la fisionomia dello stadio comunale in loc. Spezzano Piccolo, dove si prevede un completo restyling dello stesso attraverso la creazione di un vero e proprio parco sportivo del benessere, all’interno del quale si potrà praticare calcio a otto, basket,calcio a 5 e pallavolo. É previsto inoltre la creazione di un circuito del benessere ed un campo da bocce. Le promesse, quelle buone e vere, si mantengono. Oggi abbiamo mantenuto fede agli impegni presi e quel progetto diverrà, molto presto, realtà».