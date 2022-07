l’indagine

COSENZA La Guardia di Finanza ha acquisito documenti all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza negli uffici in via Alimena. Secondo quanto si apprende, l’attenzione delle fiamme gialle sarebbe rivolta all’ufficio del Personale e al settore legato all’acquisizione di beni e servizi.

Nel febbraio del 2021, due dipendenti in forza all’Asp di Cosenza furono iscritti nel registro degli indagati dalla Procura del capoluogo bruzio con l’accusa di assenteismo e truffa ai danni dello Stato.