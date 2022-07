San Pietro Apostolo, legittima aggiudicazione dei lavori nella scuola d’infanzia

la sentenza

CATANZARO Il Consiglio di Stato (Presidente Caringella; Estensore Rovelli) ha accolto le tesi difensive degli avvocati Achille Morcavallo e Antonio Cosentino, difensori dell’operatore economico attualmente esecutore dei lavori appaltati dal Comune di San Pietro Apostolo, per l’adeguamento sismico Scuola di Infanzia Via Celli, respingendo l’appello presentato da altra ditta.

I fatti

Il Comune di San Pietro Apostolo bandiva una gara d’appalto per l’adeguamento sismico di una scuola di infanzia. A seguito della valutazione delle offerte veniva esclusa un’impresa per carenza di requisiti. La stessa, con il patrocinio degli Avv.ti Achille Morcavallo ed Antonio Cosentino si rivolgeva al Tar Calabria richiedendo l’annullamento dell’esclusione e la riammissione in gara.

Il Tar accoglieva il ricorso valutando come i requisiti ben potevano essere sanabili, trattandosi di carenze del Documento di Gara unico europeo e quindi non potevano comportare l’esclusione dalla gara. Avverso detta sentenza veniva proposto appello, intanto la gara veniva aggiudicata e l’operatore economico vittorioso al TAR iniziava i lavori di adeguamento sismico della scuola. Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle tesi difensive dell’avvocato Morcavallo respingeva definitivamente l’appello confermando la sentenza gravata. Per effetto di tale Sentenza i lavori appaltati potranno continuare con l’attuale operatore economico e la comunità potrà fruire della scuola in regola con l’adeguamento sismico.