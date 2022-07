Scarcerato giovane acrese indagato per maltrattamenti in famiglia

la decisione

COSENZA «Era stato sottoposto alla misura cautelare in carcere lo scorso 3 giugno con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed oggi è stato scarcerato con conseguente applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Gip di Cosenza, in persona della dottoressa M. Gallo, ha, infatti, accolto la motivata, documentata ed articolata istanza avanzata dai difensori del giovane acrese S.G., gli avvocati Pierluigi Pugliese e Nicola Feraudo del Foro di Cosenza, scarcerandolo ed applicandogli l’anzidetta misura cautelare presso l’abitazione del fratello, nonostante il parere sfavorevole della Procura». lo riferisce una nota diffusa dallo studio legale Feraudo. «I difensori – aggiunge la nota – esprimono soddisfazione per il risultato, allo stato, conseguito e si dichiarano fiduciosi in vista del processo ove si tenterà di dimostrare la completa estraneità dai fatti contestati al loro assistito».