Il Crotone presenta i nuovi acquisti. Vrenna: «Coperti due ruoli fondamentali»

Lega Pro

CROTONE Il leader e capitano Vladimir Golemic, il portiere Paolo Branduani e l’attaccante Cosimo Chiricò: sono stati presentati alla stampa nella mattinata di oggi i nuovi acquisti dell’Fc Crotone.

A fare gli onori di casa, il direttore generale Raffaele Vrenna: «Abbiamo convocato questa conferenza, a poca distanza da quella di presentazione del mister, perché sappiamo che avete fame di conoscere la nuova squadra che cercherà di fare al meglio nel prossimo campionato. Come primi innesti abbiamo preso due ruoli fondamentali che sono il portiere e l’attaccante che per la categoria ma anche per la Serie B sono nomi blasonati. Ringrazio chi ha sposato il progetto con la giusta puntualità, come Golemic».

Vladimir Golemic ha firmato in pratica un contratto a vita con gli squali: «Mi hanno dato grande responsabilità ed ho accettato molto volentieri soprattutto perché io il rossoblù ce l’ho sulla pelle».

Per il portiere Branduani «le prime impressioni sono state ottime perché questa Società come blasone è importantissima, purtroppo arriva da queste sue brutte annate ma noi siamo qua per cercare di riportare entusiasmo e cercare di riportare il Crotone nelle categorie che merita».

Ha chiuso quindi Chiricò: «Vengo qui a Crotone con una mentalità vincente, di chi ha fame. Vengo da due finali playoff perse e quindi per me è una cosa in più vincere e quindi secondo me il Crotone era ed è la piazza giusta per affrontare quest’annata nel migliore dei modi».

Il Football club intanto ha ceduto, in prestito fino al 30 giugno 2023, i diritti alle prestazioni sportive del portiere Francesco D’Alterio al Football club Sangiuliano City. Il giovane estremo difensore, classe 2002, è un prodotto del vivaio pitagorico e la scorsa stagione è stato tra i migliori portieri della Serie D con la maglia dell’Acireale. Raggiunto anche l’accordo con l’Olbia Calcio 1905 per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Nicola Nanni.