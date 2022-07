Tragedia in Sardegna: bimbo di 6 anni annega in piscina

il fatto

Un bambino romano di 6 anni, è annegato nella piscina del resort Cala Luas, nel litorale di Cardedu in Ogliastra, in Sardegna, nel tardo pomeriggio, per cause ancora da accertare. Il bimbo è stato visto annaspare dai genitori che erano sul bordo della vasca. Immediati i soccorsi e l’allarme al 118. Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’ Areus decollato da Olbia, ma i tentativi dei medici di rianimare il piccolo e di salvargli la vita sono stati vani: il bimbo è spirato tra le braccia dei soccorritori. Nel luogo della tragedia sono giunte le forze dell’ordine per ricostruire l’incidente e accertare eventuali responsabilità.