Bollettino qualità del mare: decine di segnalazioni positive sui social

Il monitoraggio

CATANZARO «Buona domenica! La Regione anche oggi al lavoro per monitorare il mare e i depuratori della Calabria». È con un nuovo post sul proprio profilo facebook che il governatore della Calabria annuncia il prosieguo dell’attività di contrasto al mare sporco lungo le coste calabresi. Un’attività condotta con il supporto di droni e di team specifico messo in piedi dalla Regione. E almeno a giudicare dai commenti che si registrano sui social qualche risultato incoraggiante inizia a registrarsi.

I commenti

«Limpido», «spettacolare», «splendido». Sono, infatti, gli aggettivi più utilizzati nei commenti che si leggono sui social dei turisti e cittadini che affollano le spiagge di molte località calabresi per descrivere le condizioni del mare di domenica 17 luglio.

Un lungo elenco di post che affollano soprattutto le pagine di facebook per segnalare l’ottima qualità del mare riscontrato in Calabria. Il Corriere della Calabria ha monitorato i commenti sui social per comprendere esattamente gli umori dei bagnanti e registrare eventuali criticità. Che in questa domenica si segnalano solo in un tratto di costa ad Amantea, in località la Tonnara e a Guardia Piemontese. Per il resto le indicazioni sono solo positive.

Da Nocera Terinese, nel Catanzarese, fino a Scalea e Praia a Mare, lungo la costa del Tirreno cosentino è un susseguirsi di commenti entusiastici sulla bontà delle acque riscontrate in questa afosa giornata di luglio.

Segnalazioni questa volta in gran parte positive a dimostrazione che qualcosa sta mutando nel livello di qualità delle acque calabresi. E soprattutto anche in quella zona del Lametino finita al centro di un polemica proprio per la condizioni non propriamente azzurre dell’acqua e che invece quest’oggi si rivela piacevolmente splendide. Almeno dagli scatti postati dai turisti e calabresi che hanno scelto queste località per immergersi.



Video e immagini che raccontano un’altra realtà rispetto a quanto denunciato solo qualche giorno addietro proprio in questo tratto di mare. In un post che ritrae il mare di Lamezia si legge di un «mare splendido. Quello che vorremmo sempre vedere».

Ma la qualità del mare a Diamante è testimoniata anche da uno splendido filmato postato da un altro bagnante della nota località turistica del Tirreno cosentino.

Così come sull’altro versate della costa calabrese, nello jonio cosentino. Esattamente a Calopezzati a cui si riferisce la foto in basso.

Il mare a Calopezzati

Le acque davanti la costa di Amantea

La spiaggia di Nocera Terinese

Dunque qualcosa è cambiato si chiedono in molti e sperano che «la situazione splendida come oggi» possa «permanere a lungo».