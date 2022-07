Accusa un malore sulla spiaggia, interviene l’elisoccorso nel Cosentino

L’intervento

CALOPEZZATI Intervento dell’elisoccorso, questo pomeriggio intorno alle 16 sulla spiaggia di Calopezzati. Il velivolo d’emergenza, giunto dalla postazione di Cirò Marina, è intervenuto dopo la segnalazione del Suem 118 e dell’ambulanza allertata per il malore accusato da un ragazzo poco più che vent’enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Dopo i primi soccorsi il giovane è stato trasportato via terra al “Giannettasio” per le cure del caso mentre l’elisoccorso è ripartito alla volta della base cirotana.