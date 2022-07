Nasce il coordinamento del Pd fuorisede, alla guida Leonardo Santoro

la nomina

COSENZA Il Segretario provinciale del Pd di Cosenza, Vittorio Pecoraro ha istituito oggi, ai sensi del nuovo Statuto della Federazione, il Coordinamento dei fuorisede, punto di contatto fra la Federazione provinciale e gli studenti e i lavoratori fuorisede. Il coordinamento sarà guidato da Leonardo Santoro, classe 1991, originario di Cariati. Leonardo, vive a Roma dove milita nel circolo Pd Italia Lanciani – Secondo Municipio dal 2009. Proprio Santoro è impegnato da anni per i diritti dei fuorisede ed è stato uno dei promotori della campagna di sensibilizzazione “Voto Dove Vivo”, che sostiene la proposta legislativa, supportata da molti parlamentari PD, di permettere ai fuorisede per motivi di studio, lavoro e salute di esercitare il proprio diritto al voto, anche lontano dal proprio luogo di residenza. Adesso la Federeazione fa proprio questo impegno e scende in campo a sostegno di chi per ragioni di studio o di lavoro ha dovuto o ha scelto di andare a vivere fuori dalla Calabria.