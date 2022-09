Dubai, muore stroncato da un infarto l’ex parlamentare Amedeo Matacena

il personaggio

LAMEZIA TERME Amedeo Matacena, armatore ed e parlamentare di Forza Italia, è morto all’età di 59 anni a Dubai, dove era latitante da anni, dopo essere stato condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo quanto si è appreso, Matacena è stato stroncato da un infarto. Matacena è stato deputato di Forza Italia per 2 legislature, eletto nel 1994 e poi nel 1996 nel collegio di Villa San Giovanni. Di lui si sono per molto tempo occupate anche le cronache rosa, perché per diverso tempo è stato il compagno della conduttrice Rai, Alessandra Canale, dalla quale Matacena ha avuto anche un figlio: successivamente si era sposato con Chiara Rizzo (i due nella foto), da cui ha avuto un secondo figlio, mentre l’ultima relazione sentimentale era con Maria Pia Tropepi. Ormai dal 2013 negli Emirati Arabi Uniti, di recente Matacena aveva ottenuto, nell’ambito del procedimento “Breakfast”, la revoca di una ulteriore misura cautelare, e il dissequestro di tutti i beni.