Noi Moderati, a San Lucido Lupi presenta la squadra

L’appuntamento

SAN LUCIDO Domani alle ore 11, presso la sede Municipale di San Lucido, l’onorevole Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi moderati (la neo formazione politica formata da: Italia al centro di Giovanni Toti, da Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, dall’Udc di Lorenzo Cesa e da Noi con l’Ttalia) presenterà i candidati per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

All’evento parteciperanno i dirigenti nazionali, regionali e provinciali della coalizione, l’onorevole Foti capolista di Noi Moderati alla Camera, il senatore Bevilacqua capolista al Senato ed i candidati della provincia di Cosenza Adele Nesci al senato, che introdurrà i lavori ed Oriente Anastasio candidato alla Camera.

L’onorevole Lupi, tra l’altro, rappresenterà le ragioni che hanno spinto le formazione politiche a stare insieme. Scelta necessaria per dare al Paese una risposta concreta alle gravi difficoltà che l’Italia stà attraversando.

Risposta che non puó prescindere dalla storia e dal radicamento territoriale di Noi moderati. Storia che rappresenta l’impegno in politica dei cattolici democratici, dei liberali e dei riformisti.