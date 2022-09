Covid in Calabria, risale il tasso di positività (15,25%) ma calano drasticamente i ricoveri

il monitoraggio

CATANZARO Sono 425 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 15,25% (ieri era al 14,21%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 2 decessi e 321 guariti. In Calabria sono ad oggi 39.476 i positivi. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-18, in totale sono 111), e i ricoveri in terapia intensiva (-1, in totale sono 6).

Il bollettino della Regione

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3742411 (+2.787). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 550123 (+425) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2467 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2443 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91230 (90852 guariti, 378 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 31636 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31582 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 124797 (123504 guariti, 1293 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 414 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54630 (54370 guariti, 260 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1972 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1957 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187634 (186779 guariti, 855 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 777 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 767 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47703 (47517 guariti, 186 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica: “oggi 95 positivi di cui 3 fuori regione”.

L’ASP di Cosenza comunica: ” Nel setting fuori regione si registrano 6 nuovi casi a domicilio”.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 13 nuovi casi nel setting fuori regione.