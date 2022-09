Un’altra domenica di sangue sulle strade calabresi: centauro muore a Cassano – VIDEO E FOTO

la tragedia

CASSANO JONIO Un’altra domenica di sangue sulle strade calabresi. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’auto e una moto sulla strada provinciale 169 che collega Sibari e Lauropoli, in località Caccianova, nel comune di Cassano allo Ionio. L’impatto si è verificato intorno alle 10 di questa mattina e sul posto sono intervenuti i soccorsi, la polizia locale di Cassano e i carabinieri. Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti pare che il centauro, un 34enne del posto, sia deceduto sul posto, nonostante gli sforzi dei sanitari per salvargli la vita. (lu.la)