Il sopralluogo

CORIGLIANO ROSSANO «Il 4 maggio sono venuto a fare un sopralluogo qui. Tutto questo non c’era. Ora per fine anno avremmo tutto lo scheletro della struttura finito». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un video postato sui social che lo riprende durante il sopralluogo effettuato sui cantieri dell’ospedale della Sibaritide. «È la dimostrazione – ha commentato – che quando le cose si vogliono fare, si fanno. E che anche la Calabria si può governare e governare bene». Descrivendo i prossimi lavori, Occhiuto ha annunciato che «entro fine anno saranno elevati altri due piani e lo scheletro della struttura sarà completato». Parlando con un operaio impegnato nella costruzione dell’ospedale quest’ultimo sottolinea «lavoriamo anche di domenica, siamo impegnati h24». Nel video poi scorrono le date del 4 maggio con le immagini dello stato dell’arte in quella momento e quella del 18 settembre scorso, in cui si vede la struttura innalzata.