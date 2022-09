«Subito il pronto soccorso al Policlinico»

De Raho difende il reddito di cittadinanza: «Combatte la povertà e toglie sacche di reclutamento per le mafie»

“A Catanzaro il magistrato antimafia, candidato M5S alla Camera in Calabria: «Puntiamo ad aggiornarlo. Io in campo per dare un messaggio alla politica»

19 Settembre, 20:32