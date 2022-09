Nuova rotatoria a San Lucido, Bruno Bossio: «Giusta la mobilitazione»

Verso il voto

SAN LUCIDO «Merita attenzione e le giuste risposte la mobilitazione organizzata dal circolo PD di San Lucido, con l’adesione del circolo PD di Paola, lo scorso 18 settembre per ribadire l’urgenza di portare a compimento il progetto della rotatoria allo svincolo nord di San Lucido». Ad affermarlo Enza Bruno Bossio, deputata del PD e candidata PD nel collegio plurinominale della Camera in Calabria. «Vi è un oggettivo problema di sicurezza della strada Statale 18 – prosegue – di miglioramento delle condizioni viarie e di complessiva organizzazione della mobilità sull’intera litoranea. Il progetto della nuova rotatoria esiste già ma non è stato realizzato e bene hanno fatto i circoli PD del territorio a farsi interpreti e portavoce di una diffusa richiesta di interventi celeri ed efficaci da parte dei cittadini. Solleciterò Anas – afferma infine – e le istituzioni coinvolte per un doveroso riscontro».