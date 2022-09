Azienda Zero, passo avanti per la piena operatività: la Giunta stanzia circa 600mila euro per lo start

il provvedimento

CATANZARO La Giunta regionale nei giorni scorsi ha approvato una variazione al bilancio per finanziare l’avvio e il funzionamento dell’Azienda Zero, il nuovo ente di governance della sanità voluto dal governatore e commissario Roberto Occhiuto e istituito con una legge regionale della fine del 2021 (legge più volte emendata). Il finanziamento stanziato dall’esecutivo è pari a 585mila euro, necessari per rendere operativa Azienda Zero, la cui attività non è ancora pienamente entrata a regime (anche se la legge istitutiva prevedeva un finanziamento di 700mila euro). Nei giorni scorsi comunque (leggi qui) il commissario di Azienda Zero Profiti aveva spiegato che “la macchina della sanità calabrese si sta rimettendo in moto”, spiegando gli obiettivi dell’ente di governance del settore. Sempre nei giorni scorsi peraltro – secondo quanto reso noto dal Corriere della Calabria (leggi qui) – sulla legge istitutiva di Azienda Zero si sono registrate le censure della Corte dei Conti, che ha espresso “perplessità” su quantificazione dei costi, coperture e impatto finanziario del testo.