il campione

COSENZA Due medaglie di bronzo ed una di argento. Il tuffatore cosentino Giovanni Tocci, arriva indossando i prestigiosi riconoscimenti ottenuti ai recenti Europei di nuoto svolti a Roma. Ad aspettarlo, a Rende, il capitano della nazionale italiana di nuoto Fabio Scozzoli e il Dt della nazionale Cesare Butini e il presidente della Cosenza Aqa nuoto, Francesco Manna. Tutti insieme, per celebrare il successo dell’Italia agli Europei e per festeggiare il trionfo dell’atleta di Cosenza. Giovanni Tocci ha conquistato la medaglia d’argento nei tuffi sincro dal trampolino di 3 metri, nei tuffi dal trampolino da 3 metri ha ottenuto il bronzo con il punteggio di 392.70. Ed infine, il terzo bronzo è arrivato al termine della gara dei tuffi dal trampolino da un metro. Il cosentino – il più anziano della finale, con 28 anni compiuti il prossimo 31 agosto – ha chiuso con 386.20 punti.

Francesco Manna – Giovanni Tocci – Fabio Scozzoli

Il racconto

«E’ stata una bellissima esperienza, un bel campionato europeo, poi in casa è stato ancora più bello», racconta Tocci al Corriere della Calabria. «Le emozioni sono state tante e forti e quindi sicuramente non dimenticherò mai quanto accaduto e porterò con me questi ricordi». «E’ andata bene – continua – quando ho conquistato l’argento sono riuscito a recuperare al quinto tuffo, sapevo che era un tuffo importante perché prima c’era stato un piccolo errore. Che mi ha portato un po’ dietro in classifica, però le sensazioni in gara erano ottime ed ho completato il recupero con successo». Tocci poi si sofferma sulla condizione fisica e sull’infortunio. «A inizio stagione ho subito un infortunio e mi ha tenuto fermo per un po’ di tempo, però poi abbiamo recuperato alla grande. L’obiettivo principale, era arrivare in forma ai campionati europei di Roma e ci siamo riusciti». Il tempo di godersi un po’ di meritato riposo e subito si pensa ai prossimi obiettivi. «Abbiamo ripreso con gli allenamenti, a pieno regime. Allenamenti di mattina e pomeriggio e le prime gare si terranno a dicembre a Bolzano. Poi l’anno prossimo puntiamo al mondiale a Fukuoka». Per Tocci si tratta di una tappa fondamentale «perché è la prima gara di qualificazione per le olimpiadi e quindi anche lì cercheremo di arrivare in forma». (f. b.)

L’intervista