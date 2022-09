Le Politiche disegnano una “nuova” Regione: cambiamenti in vista nella Giunta e nel Consiglio

lo scenario

CATANZARO La “nuova” Regione Calabria. Il voto delle politiche, com’era peraltro nelle previsioni, scompagina gli assetti nella giunta regionale e nel consiglio regionale, aprendo di fatto una fase bis della legislatura nata dalle elezioni di un anno fa che hanno decretato il trionfo di Roberto Occhiuto.

Al Parlamento infatti, fronte centrodestra, volano due assessori – Tilde Minasi della Lega e Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia – e sicuramente due consiglieri regionali – lo stesso Orsomarso e il capogruppo di Forza Italia Giovanni Arruzzolo – e c’è ancora in ballo la capogruppo leghista Simona Loizzo, che potrebbe planare alla Camera se si incastrano un po’ di combinazioni nel gioco della distribuzione nazionale nella quota proporzionale, anche se la Lega ha segnato il flop in Calabria.

Sarà dunque sicuramente rimpasto in Giunta, anzitutto perché Occhiuto, rasserenato nel “tagliando” dal buon risultato della sua Forza Italia in Calabria, dovrà necessariamente rimpiazzare sul piano numerico due assessori. Il quando è, certo, questione di qualche settimana, il come è incerto nel senso che c’è anche un risvolto politico di questa tornata elettorale: Occhiuto potrebbe anche cogliere l’occasione per rivisitare gli assetti complessivi della squadra di governo.

Occhiuto infatti – spiega più di un osservatore che sta interpretando i dati elettorali – ora ha la forza – assegnatagli dal voto – di resistere alle possibile “Opa” di Fratelli d’Italia, che non sono stati in Calabria travolgenti come nel resto del paese, e di tenere nell’angolo la Lega, le cui postazioni alla Cittadella ora sembrano più fragili. Ma le Politiche riscriveranno anche la “mappa” del Consiglio regionale, che avrà sicuramente tre nuovi inquilini: si tratta di Domenico Giannetta, di Forza Italia, che surrogherà a palazzo Campanella Arruzzolo (per Giannetta è un rientro), di Sabrina Mannarino, che subentra a Orsomarso e infine, nel campo dell’opposizione, di Giovanni Muraca, del Pd, in luogo d Nicola Irto eletto senatore. Le new entry al Consiglio regionale potrebbero poi arrivare a quattro se la Loizzo dovesse spuntarla e sbarcare alla Camera, liberando il seggio per Pietro Molinaro, primo dei non eletti un anno fa con il Carroccio nella circoscrizione Calabria Nord. Al di là dei numeri comunque, è indubbio che le Politiche davvero sono state Regionali-bis. (redazione@corrierecal.it)