Mammoliti: «La spinta propulsiva del Pd si è conclusa, il partito va rifondato»

sconfitta dem

LAMEZIA TERME «Il centrodestra ha vinto ma quel voto va analizzato. Alle regionali avevano ottenuto il 54% quindi il dato attuale è un passo indietro. Quell’alleanza vince perché il Pd e Movimento Cinque Stelle non sono stati nelle condizioni di fare alleanze, altrimenti i dati si sarebbero capovolti». Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Raffaele Mammoliti nel corso dell’approfondimento “L’altra Politica – speciale elezioni”, la maratona sulle Politiche 2022 de L’altro Corriere Tv.

Il rappresentante dem fa autocritica e sottolinea le carenze del centrosinistra e i punti di forza del M5S che ha «cavalcato i temi tanto cari alla sinistra».

«Abbiamo perso. Un partito serio si interroga sulle ragioni della sconfitta – sottolinea Mammoliti – ed il Partito democratico non è più di sinistra, non rappresenta le famiglie in difficoltà, la sinistra sociale, la componente del lavoro, il disagio».

«La spinta propulsiva del Pd si è conclusa – rimarca il consigliere regionale – il partito va rifondato. La sinistra delle periferie deve ritrovare la forza di rappresentare le fasce deboli, quel mondo. Abbiamo perso anche perché i cinque stelle hanno incamerato molta sinistra sociale».

«E poi – insiste – il partito non è in grado di valorizzare le nostre misure come il reddito di inclusione che era una nostra proposta. Tra l’altro trasecolo rispetto alle dichiarazioni di uomini delle istituzioni di centrodestra, secondo cui il reddito di cittadinanza è un ricatto o, addirittura, voto di scambio».

Il mea culpa di Mammoliti si chiude con le candidature. «Non mi interessa l’individuazione dei capri espiatori, discuto la linea politica del partito. Il segretario regionale Nicola Irto ha proposto i migliori nomi possibili segnalati dalle federazioni. Sulla base di quel ventaglio di nomi, Irto ha indicato il meglio».