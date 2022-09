Mangialavori: «Alla Regione si continua con il lavoro avviato da Occhiuto»

il voto

LAMEZIA TERME «Forza Italia dati alla mano dimostra che sta benissimo: si continua così, con il lavoro avviato un anno fa da Occhiuto». Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, eletto alla Camera in questa tornata delle Politiche, ospite dello Speciale elezioni de “L’altra Politica” su “L’altro Corriere Tv” (canale 75). «A livello nazionale – ha esordito Mangialavori – dobbiamo dimostrato di esserci alla grande, grazie al presidente Berlusconi che si è battuto come un leone che ci ha permesso di ottenere un buon risultato. In Calabria abbiamo dimostrato di essere un partito in ottima salute: doppiamo il dato nazionale e siamo pochissimo sotto Fratelli d’Italia, e questo in un’elezione che porta anche molto voto d’opinione. È un risultato assolutamente bello, che ci inorgoglisce, frutto di una squadra che abbiamo creato nel tempo, che sta lavorando bene, che è sempre più affiatata e questi sono i risultati». Mangialavori si è poi soffermato sul dato del collegio di Vibo Valentia alla Camera: «Un record personale, una chicca di cui sono felicissimo, penso sia l’unico in Italia in cui Forza Italia sia il primo partito. È un risultato che mi inorgoglisce e mi carica di ulteriori responsabilità per il futuro. È un primato – ha aggiunto il leader di Forza Italia Calabria – che festeggio con tutta la popolazione». Mangialavori poi ritiene che sia stato neutralizzato il rischio che il voto delle Politiche, in caso di exploit di Fratelli d’Italia, avrebbe potuto terremotare gli assetti alla Regione: «Parlano i numeri, assolutamente. Forza Italia dati alla mano dimostra che sta benissimo: si continua così, con il lavoro avviato un anno fa da Occhiuto. L’elettorato ci ha premiato, vuole dire – sostiene il coordinatore regionale forzista che abbiamo lavorato bene. Il voto inoltre ha punito la strumentalizzazione n da parte dei nostri avversari sulla vicenda dei medici da Cuba, i cittadini hanno dimostrato di essere più maturi punendoli». Mangialavori invita inoltre ad aspettare «i dati definitivi sul collegio di Cosenza», specificando comunque che «se andiamo a vedere cosa è successo al Sud, in Calabria Forza Italia resta la roccaforte, in altre Regioni come Campania e Sicilia il M5S ci strappa più collegi». infine, il capitolo leadership di Forza Italia: «Berlusconi da anni è dato per finito e invece ha dimostrato di essere vivo, vegeto e rampante. Occhiuto è già tra i big del partito a livello nazionale, Forza Italia – ripeto – ha dimostrato di essere roccaforte in Calabria e il partito saprà tenerne conto. Aspettiamo fiduciosi la formazione del nuovo governo».