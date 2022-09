Processo Bergamini, Padre Fedele: «Denis è incappato in una dinamica diabolica» – VIDEO

l’affondo

COSENZA Si torna in aula. In Corte d’Assise a Cosenza accusa e difesa occupano i banchi dell’aula 1 per il processo sulla morte di Denis Bergamini. Unica imputata Isabella Internò, ex fidanzata del giocatore di Argenta. Tra i testimoni, anche Padre Fedele Bisceglia, francescano dal cuore ultras. «Dopo tanti anni – dice al Corriere della Calabria – è difficile raccontare le sensazioni di dolore provate. All’improvviso è arrivata la notizia della morte di Denis e mi sono precipitato all’obitorio trovandomi dinanzi al corpo senza vita di un giovane che alcune ore prima era paladino del Cosenza Calcio. E’ difficile parlarne». Sulla morte, Padre Fedele non ha dubbi: «Al suicidio non ho mai creduto, è una burla, Denis è incappato in una dinamica diabolica». Anche Padre Fedele ricorda il calciatore. «Era solare e aveva una carriera davanti, sarebbe diventato un gioiello per i club di Serie A. E’ stato ammazzato, tutti quanti lo sappiamo».