Antoniozzi: «Inizia una nuova storia, Meloni come Thatcher»

LAMEZIA TERME «Anche se l’influsso culturale è diverso, Giorgia Meloni sarà come Margareth Thatcher, la leader dei conservatori che inizierà una lunga stagione di riforme». Lo afferma Alfredo Antoniozzi, neo deputato di Fratelli d’Italia. «Come Calabria siamo soddisfatti di portare 5 parlamentari a Roma – dice Antoniozzi – e di contribuire a questa entusiasmante fase che, per quanto difficile e gravosa, non ci vedrà impreparati. Il centrodestra si appresta a governare la nazione sapendo di dover centrare gli obiettivi connessi alla rinascita e di rilanciare l’dea di economia sociale di mercato». «Sapremo essere interpreti di un’Europa che vuole essere atlantista e moderna – dice Antoniozzi – e recitare un ruolo da protagonista nelle dinamiche diplomatiche». «La Calabria e il meridione saranno centrali – continua Antoniozzi – non solo attraverso il Pnrr ma anche con un’attenzione concreta rivolta a un mercato del lavoro che sia attrattivo. Proporremo una grande stagione di riforme insieme all’opposizione – aggiunge ancora Antoniozzi – per rafforzare la partecipazione democratica e rendere moderno il Paese». «La prima donna premier italiana arriva dal centrodestra – conclude Antoniozzi – e lascerà un segno nella costruzione di una repubblica ancora più autorevole , che deve essere centrale nel continente e rappresentare la grande tradizione culturale italiana».