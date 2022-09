Cariati, avvocato aggredito con una chiave inglese

La vicenda

CARIATI Aggredito perché legale dei familiari di una vittima di un incidente stradale avvenuto nel 2017. Sarebbe questa la motivazione che ha portato un giovane ad aggredire con una grossa chiave da meccanico l’avvocato Araldo Parrotta a Cariati, nel Cosentino. A denunciare la vicenda lo studio legale Ettore Zagarese a cui la vittima dell’aggressione si è rivolto per seguire il caso, lo stesso ha anche sporto denuncia per tentativo di omicidio dopo aver chiesto l’intervento immediato dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dal legale, Parrotta sarebbe stato aggredito sabato scorso (24 settembre) in pieno giorno, nell’area portuale di Cariati del giovane alla presenza di vari testimoni, tra i quali il padre della vittima di sinistro stradale.

Alla base dell’aggressione, sempre secondo quanto affermato dal legale, ci sarebbe l’odio che il giovane e la sua famiglia nutrirebbero nei confronti del professionista cariatese che, nell’ambito di un processo penale per un sinistro stradale mortale verificatosi il 27 settembre 2017, difende i familiari della vittima, un giovane di soli 20 anni. Sulla vicenda ora ci sono accertamenti ed indagini in corso.

«Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari – si legge in una nota – si è immediatamente attivato per dare sostegno al collega vittima di questo assurdo atto che ancora una volta vede vittima un avvocato la cui unica colpa è di compiere ed adempiere il proprio dovere con lealtà e correttezza e senza lasciarsi condizionare da minacce esterne».