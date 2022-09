COLTIVIAMO CAPOLAVORI | Il racconto di Carlo Bova, apicoltore nella “città del miele”

l’anticipazione

LAMEZIA TERME L’esperienza di Carlo Bova, apicoltore di Amaroni, in provincia di Catanzaro, e una passione che si è tramandata di generazione in generazione: l’apicoltura. L’affascinante mondo delle api e della produzione del miele saranno protagonisti del prossimo appuntamento di “Coltiviamo capolavori”, approfondimento serale de “L’Altro corriere Tv”. La trasmissione, condotta da Saveria Sesto, andrà in onda questa sera a partire dalle 21 sul canale 75 del digitale terrestre.

L’azienda di Carlo Bova si trova ad Amaroni, conosciuta come “città del miele”. Una storia che inizia nel 1900 con la passione di suo nonno per l’apicoltura, una passione che si trasforma in una professione. Di padre in figlio, l’apicoltura si tramanda nella famiglia di Bova. «La nostra è un’azienda – racconta Carlo ai microfoni di “Coltiviamo capolavori” – che pratica il nomadismo. Il periodo di fioritura va da febbraio fino a luglio. L’azienda produce sia mieli naturali che mieli composti». Così comincia il racconto dell’imprenditore ospite questo martedì negli studi de L’altro corriere Tv con i suoi prodotti per “Coltiviamo capolavori”.