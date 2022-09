Elezioni, Berlusconi: «I nostri riferimenti sono l’Ue e l’Alleanza Atlantica»

l’annuncio

ROMA «La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l’Ue e l’Alleanza Atlantica. Di questo saremo naturalmente garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al Corriere della Sera. Berlusconi si dice «soddisfatto di quello che sono riuscito a fare in tre settimane. Abbiamo ottenuto un risultato vicino a quello della Lega, ma la corsa non era tra noi alleati». Forza Italia, dunque, sarà determinante per la formazione del Governo, avrà una sorta di golden share sul rischio populismo. «In teoria ce l’abbiamo – aggiunge – ma sono sicuro che non la dovremo mai usare».