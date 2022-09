Antoniozzi: «Su autismo necessario patto Stato Regioni»

l’appello

ROMA «Sull’autismo è necessaria un’azione congiunta tra Stato e Regioni per programmare interventi formativi anche e soprattutto nel periodo post didattico».

Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia.

«Bisogna raccogliere l’investimento positivo attuato dal ministro Stefani – dice Antoniozzi – e partire da quello per programmare interventi mirati. L’autismo non è una malattia ma una diversità che va trattata con progetti che vedano coinvolte le Regioni e il Governo e con obiettivi che possano inserire altre istituzioni pubbliche e private. Una delle difficoltà cui vanno incontro le famiglie riguarda il periodo susseguente a quello scolastico, per il quale non esistono grandi interventi. Siamo certi che con il nuovo Governo ci sarà una sensibilità maggiore sulla questione autismo – conclude il deputato di Fratelli d’Italia – con piani operativi a cura delle Regioni e la Calabria sarà in prima fila».