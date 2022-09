Cittadella dello sport di Crotone, dal Pnrr 2,5 milioni

Il finanziamento

CROTONE Il Comune di Crotone ha sottoscritto le convenzioni per l’attuazione di due progetti del Pnrr afferenti alla misura “Sport e Inclusione” per un totale di 2,5 milioni di euro. Gli interventi riguardano la riqualificazione del campo sportivo di Tufolo e la realizzazione di una struttura indoor per la pratica delle discipline della ginnastica e affini, con l’obiettivo di creare una cittadella dello sport.

I due nuovi impianti infatti vanno ad inserirsi nell’area dove insiste la piscina olimpionica comunale e il settore B, oggetto di ulteriore finanziamento, già restituiti alla fruizione della cittadinanza e agli sportivi.

Ad oggi sono state finanziate 23 proposte legate ai bandi del Pnrr, afferenti alle diverse missioni di cui si compone il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un totale di 30 milioni di euro, e in attesa di ulteriori riscontri in ambito transizione ecologica e beni confiscati.