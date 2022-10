Sgarbi: divulgherò l’attualità del messaggio di speranza di Gioacchino da Fiore

il personaggio

SAN GIOVANNI IN FIORE «Lunedì 3 ottobre sarò all’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore (Cosenza) per la prima edizione del “Premio Città di Gioacchino da Fiore”, con l’obiettivo di divulgare l’importanza e l’attualità del messaggio di speranza dell’abate calabrese». lo rende noto su Facebook Vittorio Sgarbi. «L’appuntamento – prosegue Sgarbi – è alle 15,30 con una lectio magistralis sul tema «L’Europa e il Mediterraneo», che rinvia al ruolo e alla posterità dell’abate Gioacchino, il cui pensiero influenzò profondamente la simbologia e l’opera di Dante Alighieri, l’arte di Michelangelo Buonarroti e l’evangelizzazione francescana nell’America latina».