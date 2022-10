Avances e un bacio ad una 17enne ad Aosta, condannato pizzaiolo del Cosentino

La vicenda

AOSTA Il tribunale collegiale di Aosta ha condannato a due anni di reclusione un pizzaiolo di 52 anni di Cassano all’Ionio, provincia di Cosenza, accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza 17enne.

I fatti risalgono al 27 dicembre 2021 e sono avvenuti in un albergo dell’alta Valle d’Aosta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la giovane, che svolgeva uno stage da cameriera, aveva subito avances non richieste e un bacio tra il collo e il mento, per poi sentirsi dire «peccato che non sei più grande, sei veramente caruccia».

Il tribunale, presieduto dal giudice Eugenio Gramola, ha accolto la richiesta di condanna del pm Manlio D’Ambrosi. I giudici hanno inoltre disposto una provvisionale di risarcimento di 5 mila euro alla giovane, che si è costituita parte civile, e la frequentazione di un “corso di recupero” per il condannato. Era stata la stessa giovane a denunciare il fatto ai carabinieri.