I controlli

BOVA MARINA Trasportavano droga in auto. A scoprirli gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Condofuri, durante l’attività di controllo del territorio. In particolare i poliziotti hanno fermato lungo la statale 106 nel tratta del comune di Bova Marina una Fiat Punto con due persone a bordo entrambi con precedenti penali.

L’insofferenza al controllo dimostrata dai due soggetti ed i loro specifici precedenti, hanno indotto gli agenti ad effettuare una perquisizione all’interno dell’auto che ha consentito di rinvenire 15 confezioni rivestite in cellophane, ciascuna contenente 1 kg. di sostanza stupefacente, che a seguito di accertamenti esperiti dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria è risultata essere marijuana. All’esito dell’attività esperita, la sostanza è stata posta sotto sequestro e i due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato.