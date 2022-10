La decisione

COSENZA Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza nei confronti di Oscar Fuoco, finito in carcere nell’inchiesta denominata “Reset” coordinata dalla Dda di Catanzaro. Fuoco (difeso dall’avvocato Filippo Cinnante) che era detenuto per associazione mafiosa, torna dunque in libertà per “assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico”