Spettacoli ed eventi, pubblicata la graduatoria definitiva dei Comuni beneficiari – ELENCHI

l’avviso

CATANZARO Il Dipartimento turismo, marketing territoriale e mobilità della La Regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva relativa all’avviso per gli Eventi e Spettacoli 2022.

In totale sono stati 35 i progetti ammissibili con un massimo finanziamento erogabile di 50mila euro. Dodici invece sono stati i comuni i cui progetti non sono stati ritenuti ammissibili per motivazioni che vanno dall’incompletezza della domanda al mancato rispetto delle norme dell’avviso alla «domanda non generata dalla piattaforma». L’obiettivo dell’avviso “Spettacoli ed Eventi 2022” era quello di «promuovere il turismo sul territorio calabrese attraverso la realizzazione di eventi da parte dei Comuni, mediante il contributo dell’amministrazione regionale, che siano in grado di attrarre significativi flussi turistici in tutto il territorio regionale».

Tra i comuni ammessi il primo in graduatoria, con un punteggio di 84 ed un contributo concesso di 25mila euro, è quello di Roccella jonica. Seguono Corigliano Rossano e Rende, con 77 punti e 50mila euro, medesima cifra stanziata per Cosenza che di punti ne totalizza 76.

Cinquanta mila euro vengono assegnate anche a Cassano allo Ionio, Villapiana, Isola Capo Rizzuto, Praia a Mare, Crotone, Paola e Belvedere Marittimo.