Taranto 2026, Ferraro Spa a lavoro sul Palasport “Amatori Ricciardi”

I LAVORI

Ferraro Spa è al lavoro sulla riqualificazione del complesso polifunzionale “Amatori Ricciardi”, nel quartiere Salinella di Taranto, una delle opere previste in vista dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’intervento riguarda un’area a pochi chilometri dallo Stadio del Nuoto e punta a trasformare uno spazio degradato in un nuovo centro sportivo e culturale per la città.

Il progetto prevede la demolizione delle vecchie strutture esistenti e la realizzazione di un impianto moderno, multifunzionale, pensato non solo per le competizioni sportive ma anche per grandi eventi di spettacolo e intrattenimento. La nuova struttura si estenderà su circa 6.250 metri quadrati e potrà accogliere fino a 1.500 spettatori. Il cuore dell’intervento è rappresentato da una grande area polifunzionale ellissoidale, coperta da una tendostruttura in acciaio. L’arco della copertura varierà da 7 a 25 metri di altezza e sarà completato da una membrana in Pvc tensionata, pensata per coniugare solidità, riconoscibilità architettonica e impatto visivo.

Accanto al corpo principale sorgerà un edificio in cemento armato di tre piani, destinato a ospitare spogliatoi per gli atleti, aree stampa, spazi per il pubblico e servizi. Le tribune prefabbricate saranno progettate per garantire comfort e visibilità agli spettatori. All’esterno, le pensiline fotovoltaiche dei parcheggi richiameranno il logo dei XX Giochi del Mediterraneo, combinando produzione di energia pulita e riferimento visivo all’evento sportivo internazionale.

Particolare attenzione sarà riservata anche agli spazi aperti. Oltre il sessanta per cento delle superfici permeabili sarà dedicato al verde, con essenze mediterranee come ulivi, cactus, lavanda e rosmarino. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale, migliorare il comfort climatico e rafforzare il legame tra l’impianto e il quartiere.

Il Palasport “Amatori Ricciardi” ospiterà l’atletica indoor dei Giochi del Mediterraneo, con pista da 200 metri a 6 corsie, rettilineo da 60 metri a 8 corsie e pedane per salti e lanci. Nella visione del progetto, la struttura è destinata a diventare anche un nuovo punto di riferimento per Taranto, uno spazio in cui sport, cultura e comunità possano incontrarsi oltre l’appuntamento dell’agosto 2026.

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