Sosta selvaggia a Napoli blocca ambulanza: muore una donna

La vicenda

NAPOLI Una donna sarebbe morta in ambulanza a Napoli con il mezzo di soccorso rimasto bloccato a causa di alcune macchine parcheggiate in sosta selvaggia. La denuncia è dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, secondo cui il fatto è successo alla salita Pontecorvo.

«C’è scappato il morto»

«Ci è scappato il morto – scrive l’associazione, che su Facebook posta la foto dell’ambulanza bloccata (immagine di copertina) – per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna 80 enne è morta. Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori. L’equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare», ricostruisce ancora Nessuno tocchi Ippocrate, che sottolinea: «Che venga considerato anche questo omicidio stradale!».

Il direttore del 118: «Foto scattata ad intervento concluso»

Diametralmente opposta la ricostruzione ufficiale fatta da Giuseppe Galano, direttore del 118 a Napoli: «Non c’è stato nessun ritardo nel soccorso della signora, la foto che sta circolando sui social è stata scattata quando il nostro intervento era già concluso». Secondo Galano a intervenire per prima a casa della donna è stata una prima ambulanza non medicalizzata il cui equipaggio ha trovato l’anziana già in arresto cardiocircolatorio. Durante la prima rianimazione è arrivata anche la seconda ambulanza, questa con personale medico a bordo, i quali hanno proseguito con le tecniche rianimatorie ma dopo circa mezz’ora è stata dichiarata la morte della ultra 80enne (peraltro con diverse patologie).

Giuseppe Galano conferma che le ambulanze sono poi ripartite dall’abitazione della deceduta che si trova appunto sulla salita Pontecorvo. «Questo episodio deve comunque richiamare l’attenzione dei cittadini a prestare maggiore attenzione – conclude – questa volta la ambulanze sono state bloccate al ritorno, è vero che i soccorritori hanno spostato le auto a mano, e non all’andata. Ma se fosse successo il contrario, la morte del paziente ci sarebbe stata eccome».