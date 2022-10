Bronzi, rifiuti e aeroporto. I tre snodi per il futuro della Città metropolitana

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “L’altra politica”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’altro Corriere”. Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, il sindaco facente funzioni della città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

Al centro del dibattito la fase politico amministrativa che sta attraversando il capoluogo reggino, ma anche l’intera area metropolitana con riferimento alle problematiche più scottanti, ma anche ai momenti di valorizzazione del territorio «come il cinquantennale dei Bronzi di Riace, che, al di là degli impulsi positivi dati al settore turistico, costituisce un modo per rilanciare il grande patrimonio archeologico di cui siamo ricchi».

Ma l’esigenza più impellente da fronteggiare è senza dubbio quella legata ai disagi provocati dai rifiuti.

«Si tratta di un problema serio, che però registra già l’attuazione di rimedi importanti ,che sono oggettivamente visibili nei risultati – afferma Versace – basti guardare alla condizione attuale della città, e non solo. Il tutto è dovuto ad un lavoro di programmazione virtuoso messo in campo a suo tempo dall’avvocato Falcomatà e che adesso stiamo sviluppando con buoni risultati. È chiaro che vi sia ancora molto da fare, ma la direzione intrapresa mi sembra buona».

Strategica sarà l’idea di un termovalorizzatore «che deve essere visto come un sistema assolutamente alternativo all’attuale bruciatore di Gioia Tauro, vuoi perché esso è pericoloso per la salute dei cittadini, vuoi perché non è in linea con quanto da tempo chiede l’Europa». Anche sulle politiche tese allo sviluppo dell’aeroporto reggino, Carmelo Versace si mostra speranzoso, «a patto che adesso seguano i fatti e che le vecchie progettualità di rilancio vengano poste in essere».

Per quanto concerne il quadro politico, l’attuale sindaco facente funzioni, evidenzia come il modello di governo territoriale basato sulla stretta collaborazione tra Italia Viva e Azione da una parte, e Pd dall’altra «stia dando buoni risultati e si ponga all’attenzione come modello da seguire».