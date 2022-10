Malore sul palco per Enzo Gragnaniello. Operato d’urgenza, sta bene

La vicenda

CASERTA Enzo Gragnaniello, il noto cantante napoletano, ha avuto un malore sul palco. Dopo l’esibizione mentre stava lasciando il palco con la sua band quando si è accasciato. È quanto accaduto a Camigliano, in Piazza Kennedy a Caserta, dove il popolare musicista si era esibito con la sua band. Dopo l’esibizione, verso le 23, l’artista si stava congedando dal suo pubblico quando ha accusato un malore accasciandosi al suolo sotto gli occhi esterrefatti dei fan e degli addetti ai lavori.

Allertato il 118 dopo circa un’ora è giunta l’ambulanza che ha trasportato d’urgenza dopo innumerevoli manovre tra le bancarelle il cantautore partenopeo nell’ospedale civile di Caserta. Operato d’urgenza nella notte, gli è stato impiantato uno stent cardiaco. Dopo la grande paura e una notte trascorsa in osservazione, è stato lo stesso cantautore a rassicurare moglie e familiari con una videochiamata.

La carriera

Enzo Gragnaniello, durante la sua carriera, per i suoi album, ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra questi vanno ricordate le quattro prestigiose Targhe Tenco come miglior album in dialetto. Ha composto inoltre dei brani per grandi artisti tra cui Andrea Bocelli, Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni e Adriano Celentano.