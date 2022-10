Antoniozzi: «Da La Russa parole di statista e di conciliazione nazionale»

La reazione

ROMA «Esprimo al presidente Ignazio La Russa le mie felicitazioni per l’elezione alla Presidenza del Senato, motivo di legittimo orgoglio e di vanto per tutto il nostro partito». Lo afferma Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia.

«Nel discorso di insediamento il presidente La Russa – dice Antoniozzi – richiama a una conciliazione nazionale, citando le coraggiose parole di Luciano Violante del 1996 e ricorda, a tutti noi, non solo la sacralità della democrazia ma anche la testimonianza dei martiri del terrorismo, dal commissario Calabresi a Sergio Ramelli, nei tragici anni 70». «La nazione ha bisogno di unità di intenti e, come ha detto giustamente la senatrice Segre – prosegue Antoniozzi – di condivisione di una memoria democratica e repubblicana che deve appartenere a tutti». «Ignazio La Russa – conclude Antoniozzi – rappresenterà tutti a Palazzo Madama , confermando l’alto senso delle istituzioni che lo contraddistingue e che è patrimonio intero del nostro partito».