Bolletta “monstre” al Politeama. Costa: «Arriveremo a 16-18mila euro al mese. Difficile andare avanti»

la denuncia

CATANZARO «Ecco la bolletta dell’Enel, relativa al mese di settembre, appena ricevuta dalla Fondazione Politeama». Così in un post Aldo Costa direttore generale della Fondazione Politeama denuncia gli effetti del caro bolletta sulla struttura che gestisce il Teatro di Catanzaro. Ben in evidenza nella foto di copertina del messaggio social la cifra “astronomica” di 13.608,48 euro che la Fondazione dovrà pagare per la fornitura di corrente elettrica nel mese di settembre scorso. «Nei prossimi mesi la media potrebbe arrivare a 16/18 mila euro al mese – scrive Costa – comunque non meno di 150.000,00 euro all’anno». Da qui l’allarme del direttore generale del “Politeama”.

«Così è difficile andare avanti, come per tutte le aziende che lottano ogni giorno per andare avanti». «Occorrono urgenti interventi nazionali e regionali – lancia l’appello in conclusione Costa – a sostegno delle attività economiche. Anche i teatri rappresentano una parte importante, direi necessaria, per la crescita del nostro Paese. Non dimentichiamolo».