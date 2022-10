Roccella Jonica, 92 migranti in balia del mare soccorsi nella notte. «Un arrivo devastante» – FOTO E VIDEO

l’emergenza

ROCCELLA JONICA Ancora una barca a vela in balia della pioggia e del mare in tempesta in una difficile notte di ottobre al porto di Roccella Jonica. A bordo dell’imbarcazione 92 migranti, intercettati e portati in salvo dalla Guardia Costiera poco prima della mezzanotte. Quello di ieri notte, il secondo della giornata nella città della Locride, «è stato un arrivo complicato». È il racconto dei soccorritori.



L’arrivo dei 92 migranti al porto di Roccella Jonica

In Calabria tre sbarchi in un giorno

L’emergenza sulle coste calabresi non si arresta, e anzi, sembra acuirsi. Ad aprire tragicamente la giornata di ieri, poco dopo le dieci di mattina, l’arrivo di una barca a vela al porto di Corigliano con circa cento migranti a bordo. Tra i migranti, in prevalenza curdi e afgani, anche diverse donne e bambini. A bordo c’era anche il cadavere di un migrante che, presumibilmente, ha perso la vita durante la traversata.

Due arrivi a Roccella. 73 migranti giunti dalla Libia

A Roccella Jonica, nella Locride, sono due gli sbarchi registrati in giornata. Il primo ieri mattina, quando alle 10.30 sono arrivati al porto delle Grazie 73 migranti di nazionalità siriana, egiziana e libica soccorsi a bordo di un peschereccio a circa 55 miglia da Capo Spartivento e portati in salvo dai mezzi della Guardia Costiera. Partiti da Bengasi, in Libia, hanno viaggiato per cinque giorni prima di approdare sulle coste reggine.

Un altro sbarco si è verificato in nottata. A seguito di una richiesta di soccorso, la Guardia costiera ha intercettato a circa 25 miglia dal porto di Roccella un’altra barca a vela con 92 migranti a bordo, tra loro diversi nuclei familiari. Inizia con il loro SOS una lunga notte di passione per i soccorritori che a Roccella Jonica sono in prima linea durante gli sbarchi.

I soccorritori: «Un arrivo devastante»

«È stato un arrivo molto complicato, devastante», racconta ai nostri microfoni Concetta Gioffrè, presidente della Croce Rossa Italiana-Riviera dei Gelsomini. Le condizioni del mare e la pioggia avrebbero reso i soccorsi ancora più complicati del solito. Per un uomo è stato necessario il trasporto in ospedale. Arrivati esausti dopo giorni trascorsi in mare, i migranti sono stati subito sistemati nella struttura allestita al porto, e in mattinata verranno espletate le operazioni di identificazione. «I migranti sono arrivati al porto con gli indumenti completamente bagnati», racconta ancora Gioffrè, che aggiunge: «Erano molto provati, mangiavano ma non bevevano da diversi giorni».