Convegno di Capri, gli imprenditori calabresi: «È il il momento di cambiare visione»

L’intervento

CAPRI Energia, economia, demografia, lavoro, geopolitica. Sono i temi al centro della 37esima edizione del Convegno di Capri, dedicato all’approfondimento dei principali temi di attualità, economica e politica che si è concluso lunedì 17 ottobre.

Una panoramica trasversale delle tematiche di rilievo che interessano il Paese ha coinvolto la prestigiosa platea di politici, imprenditori, associazioni ed imprese.

Presente all’importante appuntamento, anche il gruppo dei giovani industriali calabresi che ha ascoltato gli approfondimenti dei protagonisti della vita economica e istituzionale, esprimendo le proprie tesi, con determinazione ed equilibrio.

Umberto Barreca, presidente del Comitato del Mezzogiorno dei giovani imprenditori di Confindustria e di Unindustria Calabria



«È il momento di fare e non parlare. È il momento di lavorare tutti insieme per garantire uno sviluppo rapido e sostenibile – dichiara il Presidente del Comitato del Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori di Confindustria e dei GI di Unindustria Calabria Umberto Barreca – È il momento di cambiare visione. Siamo un popolo geniale, creativo innovativo».

«Lontani dalle logiche del disfattismo, pessimismo e scetticismo – si legge in una nota di Unindustria – i giovani imprenditori sono stati particolarmente attenti alle numerose difficoltà di chi dovrebbe disegnare la strada di uscita. L’auspicio dei Giovani imprenditori di Confindustria per il nuovo governo in corso di formazione è quello di vivere un esecutivo fermo e credibile nel posizionamento internazionale, che agisca con realismo nella definizione delle priorità e delle coperture».

«Tensioni geopolitiche, crisi energetica, inflazione, rialzo dei tassi, stagnazione – spiegano gli imprenditori calabresi presenti a Capri -. Il sentiero è molto stretto, è necessario che l’azione politica sia guidata, soprattutto in questa fase, dal senso di responsabilità. È necessario che la politica aspiri ad essere la versione migliore di se stessa».