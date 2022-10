Da “Calabria Straordinaria” a “Puglia immaginaria”. Lo scherzo a Elisabetta Gregoraci

la burla

LAMEZIA TERME Da “Calabria Straordinaria” a “Puglia immaginaria” è un attimo. Ci perdonerà la battuta Elisabetta Gregoraci, vittima nei giorni scorsi di “Scherzi a parte” per un finto spot sulle bellezze della Puglia. La testimonial del progetto pensato per diventare il biglietto da visita della Calabria per i turisti di tutto il mondo è incappata in una burla andata in onda domenica 16 ottobre. Il canovaccio dello scherzo è semplice: la showgirl viene ingaggiata da un avvocato per un video di promozione della Puglia. Gregoraci non ci pensa due volte e accetta. Sul finto set, però, la nipote di uno dei produttori del video inizia a creare più di qualche problema, prima ovviamente che la burla si riveli tra le risate generali. Fosse stato vero, Gregoraci sarebbe diventata doppia testimonial di due splendide regioni del Sud, la “sua” Calabria e la Puglia, alla quale è legata per alcune manifestazioni come “Battiti Live”.

Elisabetta Gregoraci posa con la banda di Mesagne

È stato il sito Quimesagne.it ad anticipare i contenuti dello scherzo – girato nello scorso mese di marzo – grazie alle “rivelazioni” di uno degli autori del programma, Antonio Tocci. Niente spot pugliese per Gregoraci, che si “consola” (si fa per dire) con le immagini girate in Calabria sotto la direzione del regista Giacomo Triglia. Roccella, Palizzi e Siderno le location nella tre giorni di registrazioni per uno spot la cui presentazione è stata prevista a Roma nell’evento di promozione turistica e culturale inserito nelle celebrazioni per i Bronzi di Riace. In questo caso, però, nessuno scherzo per la showgirl di Soverato.