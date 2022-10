Pallone d’oro 2022, vince Karim Benzema

il tironfo

PARIGI Karim Benzema ha vinto il Pallone d’Oro 2022. L’attaccante del Real Madrid è il quinto francese ad aver vinto questo trofeo: l’ultimo era stato Zidane, 24 anni fa. Con i suoi 15 gol segnati, ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della Champions League da parte dei Blancos. Quinto posto per Momo Salah, Courtois con il settimo è il portiere meglio classificato. Decimo invece il nuovo fenomeno del calcio mondiale, Erling Haaland, mentre il milanista Leao è il meglio piazzato tra gli ‘italiani’. Questa la classifica finale del Pallone d’Oro 2022: 1. Karim Benzema 2. Sadio Mané 3. Kevin De Bruyne 4. Robert Lewandowski 5. Mohamed Salah 6. Kylian Mbappé 7. Thibaut Courtois 8. Vinicius Jr 9. Luka Modric 10. Erling Haaland.

«È un momento di grande orgoglio». Così Karim Benzema dal palco della cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi, che lo ha visto trionfatore. «Penso a quando ero bambino, a tutto il lavoro che mi sono messo alle spalle», ha spiegato l’attaccante del Real Madrid. «Sono cresciuto con questo sogno, è stato una motivazione. Ho avuto due modelli, Zidane e Ronaldo. Tutto è possibile. Ci sono stati momenti difficili, ma non ho mai mollato, ho sempre lavorato e tenuto questo sogno in testa, ho sempre cercato di tenere la gioia del calcio. I periodi difficili mi hanno rinforzato», ha continuato. «Oggi sono felice e fiero del percorso fatto. Per me è la prima volta, sono soddisfatto e voglio continuare così. Ringrazio – ha detto l’attaccante – i miei compagni di squadra del Real e della Francia, gli allenatori, il presidente Perez, che è uno di famiglia, è sempre stato diretto e ha sempre avuto fiducia in me. Mi ha dato l’opportunità di giocare per il Real, è venuto a casa mia per convincermi». «È un premio individuale ma arriva grazie al lavoro collettivo, questo è il Pallone d’Oro del popolo», ha aggiunto Benzema.

(Foto Agi)